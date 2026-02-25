A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a operação Vassalos para investigar suspeitas de desvio de emendas parlamentares, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre os principais alvos estão o ex-senador Fernando Bezerra Coelho e seus filhos, o deputado federal Fernando Coelho Filho e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, atualmente pré-candidato ao Senado.

Leia mais: Operação Overclean, da PF, avança e tem deputado como alvo

Ao todo, agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em quatro estados — Bahia, Goiás, Pernambuco e São Paulo — além do Distrito Federal. As medidas foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino, relator de inquéritos sobre possíveis irregularidades envolvendo emendas.