25 de fevereiro de 2026
LAVAGEM DE DINHEIRO

PF mira ex-senador e filhos por desvio de emendas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Bruno Spada/Câmara e Waldemir Barreto/Agência Senado
A investigação aponta a atuação de um grupo formado por agentes públicos e privados que teria direcionado licitações a uma empresa ligada ao esquema.
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a operação Vassalos para investigar suspeitas de desvio de emendas parlamentares, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre os principais alvos estão o ex-senador Fernando Bezerra Coelho e seus filhos, o deputado federal Fernando Coelho Filho e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, atualmente pré-candidato ao Senado.

Ao todo, agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em quatro estados — Bahia, Goiás, Pernambuco e São Paulo — além do Distrito Federal. As medidas foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino, relator de inquéritos sobre possíveis irregularidades envolvendo emendas.

Segundo a PF, a investigação aponta a atuação de um grupo formado por agentes públicos e privados que teria direcionado licitações a uma empresa ligada ao esquema. A suspeita é de que os valores obtidos com contratos públicos abasteciam pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio.

A apuração também envolve indícios de peculato e fraudes em processos licitatórios, incluindo suposta frustração da concorrência. Os investigados ainda não se posicionaram.

Com informações do SBT News

