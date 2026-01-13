A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (13) a nona fase da Operação Overclean, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos ligados a emendas parlamentares, além de suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro. A ação conta com apoio da Controladoria-Geral da União e da Receita Federal.
Nesta etapa, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na Bahia e no Distrito Federal, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. O principal alvo é o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), que teve o apartamento funcional, em Brasília, alvo de buscas. Por decisão do STF, também houve bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias de investigados, pessoas físicas e jurídicas.
Segundo a PF, as investigações apontam para uma organização criminosa estruturada para direcionar e desviar verbas públicas, com indícios de pagamento de propinas, fraudes em licitações e ocultação de valores por meio de mecanismos de lavagem de dinheiro. Os suspeitos podem responder por crimes como organização criminosa, corrupção, peculato, fraude em contratos públicos e lavagem de dinheiro. As apurações continuam, e novas fases da operação não são descartadas.
*Com informações do Metrópoles