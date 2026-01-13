A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (13) a nona fase da Operação Overclean, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos ligados a emendas parlamentares, além de suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro. A ação conta com apoio da Controladoria-Geral da União e da Receita Federal.

Nesta etapa, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na Bahia e no Distrito Federal, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. O principal alvo é o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), que teve o apartamento funcional, em Brasília, alvo de buscas. Por decisão do STF, também houve bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias de investigados, pessoas físicas e jurídicas.