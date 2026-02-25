O desembargador Magid Nauef Láuar, relator do processo que resultou na absolvição de um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12, passou a ser investigado por suspeita de abuso sexual. As informações são do SBT News.

Relembre o caso: Justiça absolve homem de 35 anos que 'namorou' menina de 12

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais instaurou procedimento administrativo para apurar possível falta funcional após receber representação com quatro denúncias contra o magistrado. Não foram detalhadas as acusações.