25 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

SOBRINHO DENUNCIOU

Relator que absolveu 'casado' com menina é investigado por abuso

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@saulo.lauar/Instagram
O relator do caso, Magid Nauef Láuar, votou para anular a condenação em primeira instância, do acusado de estupro de vulnerável.
O desembargador Magid Nauef Láuar, relator do processo que resultou na absolvição de um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12, passou a ser investigado por suspeita de abuso sexual. As informações são do SBT News.

Relembre o caso: Justiça absolve homem de 35 anos que 'namorou' menina de 12

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais instaurou procedimento administrativo para apurar possível falta funcional após receber representação com quatro denúncias contra o magistrado. Não foram detalhadas as acusações.

As suspeitas ganharam repercussão depois que o sobrinho do desembargador, Saulo Láuar, afirmou nas redes sociais ter sido alvo de abuso quando tinha 14 anos. Ele prestou depoimento ao Conselho Nacional de Justiça e declarou que decidiu se manifestar após a decisão que anulou a condenação do réu por estupro de vulnerável.

No julgamento, além de Láuar, votou pela absolvição o desembargador Walner Barbosa Milward de Azevedo. A única divergência foi da desembargadora Kárin Emmerich, que defendeu a manutenção da condenação.

A Corregedoria Nacional de Justiça também abriu Pedido de Providências para esclarecer os fatos relacionados à decisão. O magistrado não havia se manifestado até a última atualização.

Com informações do SBT News

