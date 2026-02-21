O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) absolveu, por maioria, o homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. A 9ª Câmara Criminal Especializada também inocentou a mãe da adolescente, que respondia por suposta conivência.

Para o colegiado, não houve crime porque o relacionamento teria ocorrido sem violência ou coação e com conhecimento da família, caracterizando, segundo o relator, um “vínculo afetivo consensual”. A decisão aplicou a *técnica do distinguishing para afastar entendimento consolidado.

No Brasil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em casos envolvendo menores de 14 anos, o consentimento é irrelevante para a configuração do crime.