Imagens mostram carros submersos nas ruas do município, além de árvores caídas e lamas nas ruas.

Uma idosa de 85 anos morreu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, durante o temporal que atingiu a cidade na tarde e na noite dessa segunda-feira (23). Segundo testemunhas, ela tinha dificuldades de locomoção e se afogou ao ficar presa em casa. A chuva deixou na cidade cerca de 600 desalojados, de acordo com a prefeitura.

O município entrou em alerta máximo à tarde, e sirenes foram acionadas em pelo menos três localidades. A Rodovia Presidente Dutra, que liga Rio e São Paulo, chegou a ficar interditada devido ao alagamento por cerca de duas horas. Nesta manhã, a situação é normal.

No bairro Venda Velha foram registrados 105,4 mm em 24 horas. Diante do cenário, a prefeitura decretou situação de emergência no município.

Também na Baixada, o município de Duque de Caxias segue sob alerta de cheias emitido pelo Instituto Estadual do Ambiente. Outra cidade da região que ainda enfrenta problemas é Nova Iguaçu, afetada pelos temporais principalmente no fim de semana.