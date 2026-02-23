Mesmo antes do fim do mês, diversas cidades brasileiras já ultrapassaram a média histórica de chuva para fevereiro. Segundo a Climatempo, o cenário é resultado da atuação simultânea de frentes frias no Sul e Sudeste e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) no Norte e Nordeste.

Leia mais: SP cria gabinete para enfrentar chuvas no litoral

No Rio de Janeiro, duas frentes frias entre os dias 19 e 22 provocaram volumes expressivos. Em até 72 horas, municípios como Itatiaia (191 mm), Nova Iguaçu (165 mm) e Belford Roxo (164 mm) registraram altos acumulados. Na capital, bairros como Anchieta (393,4 mm) e Alto da Boa Vista (371,6 mm) superaram com folga a média mensal de 118 mm.