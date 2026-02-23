Mesmo antes do fim do mês, diversas cidades brasileiras já ultrapassaram a média histórica de chuva para fevereiro. Segundo a Climatempo, o cenário é resultado da atuação simultânea de frentes frias no Sul e Sudeste e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) no Norte e Nordeste.
No Rio de Janeiro, duas frentes frias entre os dias 19 e 22 provocaram volumes expressivos. Em até 72 horas, municípios como Itatiaia (191 mm), Nova Iguaçu (165 mm) e Belford Roxo (164 mm) registraram altos acumulados. Na capital, bairros como Anchieta (393,4 mm) e Alto da Boa Vista (371,6 mm) superaram com folga a média mensal de 118 mm.
O mesmo sistema atingiu o litoral de São Paulo. Entre 19 e 22 de fevereiro, Peruíbe acumulou 368 mm, enquanto Ubatuba somou 280 mm e Praia Grande, 190 mm. A persistência da chuva, com poucas pausas, contribuiu para os altos volumes.
No Sul, cidades como Paranaguá (187 mm) e Guaratuba (146 mm) também registraram acumulados elevados, influenciados por ventos úmidos do mar intensificados por frente fria.
Já no Nordeste, a ZCIT ganhou força sobre o extremo norte do país. Capitais como Teresina (265 mm) e Fortaleza (216 mm) já superaram a média histórica para o mês. No Norte, Belém (349 mm) e Manaus (338,4 mm) também apresentam acumulados acima do normal.
Com a manutenção das frentes frias no Sul e Sudeste e a permanência da ZCIT ativa no Norte e Nordeste, a tendência é que fevereiro termine com volumes ainda mais elevados em várias regiões do país.