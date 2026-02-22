Do bar flutuante até o píer onde ocorreu o acidente, o trajeto leva cerca de dois minutos de lancha, em uma velocidade a aproximadamente 60 km/h. A distância é curta. O percurso é simples. Mas foi nesse intervalo que uma embarcação com 15 pessoas a bordo colidiu contra uma estrutura fixa na represa do rio Grande e deixou seis mortos na noite de sábado, 21, entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG).

Neste domingo, 22, o Rede Sampi refez o caminho percorrido pelo grupo. A lancha partiu do Único Floating Bar, estrutura instalada no meio da represa, logo após a ponte que liga os estados de São Paulo e Minas Gerais. O local conta com palco para shows, mesas, cadeiras e estrutura para atracação de embarcações. O translado custa R$ 30 e a entrada, R$ 50. Coletes salva-vidas estavam pendurados nas laterais neste domingo.

Segundo o boletim de ocorrência, o grupo deixou o bar após o anoitecer e seguia para o rancho onde estava hospedado quando o condutor colidiu contra um píer que, conforme relato, não possuía sinalização nem iluminação noturna, como é comum na região.