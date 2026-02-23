Corpos de dois homens foram achados dentro do tanque de combustível de uma empresa, em Volta Redonda (RJ). Eles estavam desaparecidos após uma explosão ocorrida ontem.

Os corpos das vítimas, que tinham 28 e 29 anos, foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal). Eles foram encontrados hoje pelo Corpo de Bombeiros. Os dois eram funcionários terceirizados e não tiveram os nomes divulgados.

Uma terceira pessoa foi resgatada viva, ainda ontem, após o acidente. Ela foi levada para o Hospital São João Batista. O quadro de saúde é estável, mas requer cuidados especiais.