Ao menos 22 pessoas morreram na zona da mata de Minas Gerais em razão das chuvas que atingem a região desde a noite de segunda-feira (23). Juiz de Fora, uma das cidades mais afetadas, registra até o momento 18 óbitos confirmados. Outras sete mortes aconteceram na cidade de Ubá, a 111 quilômetros.

Os estragos em Juiz de Fora levaram a prefeita Margarida Salomão (PT) a decretar estado de calamidade pública na cidade mineira ainda durante a madrugada desta terça. Quatro mortes ocorreram no bairro JK, quatro no bairro Santa Rita, dois na Vila Ideal, uma no bairro Lourdes, uma na Vila Alpina, uma no bairro São Benedito e uma na Vila Olavo Costa.