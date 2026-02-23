A Defesa Civil do Estado de São Paulo confirmou nesta segunda-feira (23) mais duas mortes relacionadas às chuvas registradas desde o início da Operação SP Sempre Alerta - Chuvas, em 1º de dezembro de 2025, totalizando 19 óbitos.

O número já se aproxima do registrado em todo o período da operação do ano passado, que vai até 31 de março. Naqueles quatro meses, morreram 23 pessoas.

A 18ª morte foi registrada na quarta (18), no município de Pirassununga, após a ocorrência de chuva forte acompanhada de vendaval. Uma árvore caiu sobre uma casa e vitimou uma criança de 11 meses.