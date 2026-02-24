Países da América do Sul passarão a atuar de forma integrada no combate ao crime organizado a partir de uma parceria inédita entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil e a Interpol, com foco no enfrentamento ao tráfico internacional de drogas.

Leia mais: Lula telefona a Trump e fala sobre tarifaço e crime organizado

O governo brasileiro financiará a estrutura com orçamento previsto de R$ 11 milhões para o primeiro ano. O recrutamento de policiais começará em março para formar a força-tarefa que funcionará no escritório da Interpol em Buenos Aires.