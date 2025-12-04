O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (3) que recebeu da embaixada dos Estados Unidos um pedido de acesso a documentos brasileiros envolvendo ações contra o crime organizado. Segundo ele, a solicitação ocorreu após o telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente norte-americano, Donald Trump. O material é traduzido pela Receita Federal antes de ser enviado.

Haddad destacou que, com o contato entre os dois mandatários, a cooperação no combate a organizações criminosas assume caráter transnacional. O Planalto classificou a conversa entre Lula e Trump como “muito produtiva” e ressaltou a urgência em reforçar a parceria entre os países.