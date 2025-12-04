04 de dezembro de 2025
APÓS TELEFONEMA

EUA pedem dados do Brasil sobre crime organizado, diz Haddad

Reprodução/ Marcelo Camargo/Age?ncia Brasil
Haddad destacou que, com o contato entre os dois mandatários, a cooperação no combate a organizações criminosas assume caráter transnacional.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (3) que recebeu da embaixada dos Estados Unidos um pedido de acesso a documentos brasileiros envolvendo ações contra o crime organizado. Segundo ele, a solicitação ocorreu após o telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente norte-americano, Donald Trump. O material é traduzido pela Receita Federal antes de ser enviado.

Leia mais: Lula telefona a Trump e fala sobre tarifaço e crime organizado

Haddad destacou que, com o contato entre os dois mandatários, a cooperação no combate a organizações criminosas assume caráter transnacional. O Planalto classificou a conversa entre Lula e Trump como “muito produtiva” e ressaltou a urgência em reforçar a parceria entre os países.

O ministro citou ainda investigações recentes sobre lavagem de dinheiro e sonegação, que apontaram movimentações irregulares ligadas a empresas nos Estados Unidos e apreensão de armas vindas do país. Ele mencionou também o uso de apostas esportivas para ocultação de patrimônio, sem detalhar futuras medidas.

*Com informações do SBT News

