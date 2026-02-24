As fortes chuvas que atingem Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, provocaram a morte de 14 pessoas e deixaram 440 desabrigadas. Na madrugada desta terça-feira (24), a prefeitura decretou estado de calamidade pública e suspendeu as aulas na rede municipal.

Segundo o município, este já é o fevereiro mais chuvoso da história local, com 584 milímetros acumulados, o dobro do previsto para o mês. O temporal começou no fim da tarde de segunda-feira (23) e há previsão de continuidade da chuva.