As fortes chuvas que atingem Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, provocaram a morte de 14 pessoas e deixaram 440 desabrigadas. Na madrugada desta terça-feira (24), a prefeitura decretou estado de calamidade pública e suspendeu as aulas na rede municipal.
Segundo o município, este já é o fevereiro mais chuvoso da história local, com 584 milímetros acumulados, o dobro do previsto para o mês. O temporal começou no fim da tarde de segunda-feira (23) e há previsão de continuidade da chuva.
Há registros de pelo menos 20 ocorrências de soterramento. As vítimas resgatadas vivas são encaminhadas ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS), referência na cidade. No bairro Parque Burnier, um dos mais afetados, há 17 desaparecidos, entre eles mais de cinco crianças. Nove pessoas foram retiradas no local.
O Rio Paraibuna e córregos transbordaram, causando interdições de pontes e do mergulhão que liga bairros ao Centro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 40 chamados emergenciais foram registrados durante a madrugada, incluindo deslizamentos, desabamentos e moradores ilhados. Equipes especializadas e cães de busca reforçam as operações.
Com informações do g1 e Corpo de Bombeiros de MG