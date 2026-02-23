Áreas do Sudeste, Centro-Oeste e partes do Norte e do Nordeste estão em nível de perigo para tempestades, segundo o Inmet. O alerta abrange os seguintes estados: Bahia, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu hoje alertas de chuvas intensas para várias regiões do Brasil. A previsão indica risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em São Paulo, estão previstas pancadas de chuva que começam isoladas, mas podem ficar mais fortes, com risco de alagamentos e rajadas de vento. A máxima hoje chega a 27°C e a mínima média foi de 19,7°C.

Hoje, a previsão é de chuva frequente ao longo do dia no litoral do norte de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, segundo o Climatempo. No litoral norte paulista e na Baixada Santista, pode chover de moderado a forte a qualquer hora. Cidades como Itanhaém e Peruíbe podem ter temporais. Já em Iguape, Ilha Comprida e Cananéia, além do litoral do Paraná, a chuva pode ser muito volumosa, com risco de transtornos.

Isso acontece porque duas frentes frias passaram pela região. Uma delas levou ventos úmidos do mar mais fortes que o normal, aumentando a umidade e formando mais nuvens de chuva. O relevo da região também ajuda a concentrar essa umidade. Amanhã a chuva deve diminuir, mas não vai parar completamente.

Alerta para litoral paulista