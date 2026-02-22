Um policial militar morreu na manhã deste domingo (22) depois que a moto que conduzia foi atingida por um carro que trafegava na contramão na zona leste de São Paulo. O agente retornava para casa após trabalhar durante toda a noite.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu às 7h no cruzamento da Avenida São Miguel com a Rua Itamarati de Minas, no bairro Ponte Rasa. O veículo, um Hyundai HB20, era dirigido por um estrangeiro que tinha voo marcado para Portugal no mesmo dia.

Submetido ao teste do etilômetro, o motorista apresentou resultado positivo para ingestão de bebida alcoólica. O policial foi socorrido ao Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, mas não resistiu aos ferimentos.