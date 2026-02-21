Um motorista foi preso neste sábado (21) suspeito de atropelar três ciclistas em uma rodovia estadual do Rio Grande do Sul, na altura do município de Três Coroas, na subida da serra gaúcha.

Duas mulheres morreram, e a terceira vítima, de 35 anos e esposo de uma delas, foi levado em estado grave ao hospital.

O condutor do veículo, que se deslocava pela RS-115, no sentido Três Coroas-Gramado, teria perdido o controle da direção e invadido o acostamento, quando atingiu os três ciclistas no início da manhã deste sábado, de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar.