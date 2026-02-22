Seis pessoas morreram após a lancha em que estavam colidir contra um píer, no rio Grande, entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG), na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A tragédia aconteceu na noite desse sábado (21), quando as vítimas voltavam de um bar flutuante.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que 15 pessoas estavam na lancha e nove sobreviveram. Entre os mortos, estão o piloto, quatro mulheres e uma criança de 4 anos. Todos eram moradores de Franca.

Segundo a Corporação, acidentes com essa gravidade são raros na região. As causas seguem sob investigação.

Acidente aconteceu quando lancha voltava de bar flutuante