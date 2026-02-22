Seis pessoas morreram após a lancha em que estavam colidir contra um píer, no rio Grande, entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG), na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A tragédia aconteceu na noite desse sábado (21), quando as vítimas voltavam de um bar flutuante.
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que 15 pessoas estavam na lancha e nove sobreviveram. Entre os mortos, estão o piloto, quatro mulheres e uma criança de 4 anos. Todos eram moradores de Franca.
Segundo a Corporação, acidentes com essa gravidade são raros na região. As causas seguem sob investigação.
Acidente aconteceu quando lancha voltava de bar flutuante
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o pelotão de Sacramento foi acionado por volta das 22h30 para atender a ocorrência. Quando as equipes chegaram, os sobreviventes já haviam sido retirados da água por populares e pela Guarda Civil Municipal de Rifaina. Os corpos das vítimas também já tinham sido resgatados por um mergulhador.
O grupo saía de um bar flutuante e seguia em direção a um rancho, quando ocorreu a colisão, informou o sargento Vicente de Paula Teixeira Júnior, responsável pela ocorrência. Os sobreviventes disseram aos bombeiros que, durante o deslocamento, a embarcação atingiu um píer que, a princípio, não possuía sinalização nem iluminação. A batida frontal provocou o tombamento da lancha.
Segundo os bombeiros, três das pessoas que morreram utilizavam colete salva-vidas. Elas teriam ficado presas sob a embarcação após o tombamento e não conseguiram sair a tempo. Seriam os únicos a usarem os equipamentos de segurança.
Os sobreviventes estavam em estado de choque, o que dificultou a coleta de informações mais detalhadas sobre as circunstâncias da colisão, como eventual velocidade da lancha no momento do impacto.
Havia a informação de que o piloto não possuía habilitação náutica (Arrais-Amador), documento exigido para condução de embarcações de esporte e recreio. No entanto, o Corpo de Bombeiros informou que essa confirmação dependerá da investigação oficial.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e peritos de Araxá (MG) se deslocaram até o local para apurar as circunstâncias do acidente, incluindo as condições do píer, a eventual falta de sinalização e iluminação e a condução da embarcação. O atendimento contou com apoio de militares de Sacramento e do batalhão de Uberaba (MG).
Mãe e filho estão entre as vítimas
Entre as seis vítimas, estão Viviane Aredes, 35 anos, e o filho dela, Bento Aredes, 4. Mãe e filho teriam ficado presos sob a lancha, após a batida no píer, seguida de tombamento da embarcação.
Viviane completaria 36 anos neste domingo (22). O velório acontece em Franca com sepultamento previsto para as 13h. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento da criança.
As vítimas eram irmã e sobrinho da primeira-dama de Patrocínio Paulista (SP), Isabela Aredes Bertelli. A identificação foi divulgada pela Prefeitura do município paulista de 15 mil habitantes, por meio de uma nota de pesar publicada nas redes sociais. No comunicado, o município decretou luto oficial e manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.
Piloto da lancha também morreu; vítimas postaram fotos no bar flutuante
Além de Viviane e Bento, outros dois corpos foram identificados. São os de Wesley Carlos da Costa, 45, e Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, 40. O homem seria o piloto da lancha.
Durante a tarde de sábado, as vítimas postaram nas redes sociais vídeos do bar flutuante onde estavam. Os corpos de ambos serão velados e sepultados nesta segunda-feira (23), em Franca.
As duas vítimas ainda não identificadas oficialmente se chamariam Érica e Marina. Já entre os sobreviventes, estariam Diego, Débora, Diane, Ítalo, Cleber, Larissa, Lara e Arthur. Apenas os primeiros nomes foram divulgados.
Juliana postou fotos com Cleber e Diane, que estavam na lancha e conseguiram sobreviver ao acidente