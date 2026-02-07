Uma sucuri de seis metros atacou uma cachorrinha na área urbana do bairro Bela Vista, em Urânia, no interior de São Paulo, na quinta-feira (5). O animal foi envolvido pela cobra durante o ataque, mas resgatado vivo após a intervenção dos bombeiros, apurou o G1.

Leia mais: Sucuri de quase 5 metros e 60 kg é capturada em esgoto na BA

A tutora acionou o socorro ao se deparar com a cena. A sucuri, localizada em um córrego, foi capturada sem ferimentos e posteriormente solta em área de mata no Rio São José do Dourados, em Pontalinda (SP). A vira-lata Rabica foi levada a uma clínica veterinária, onde passou por exames e recebeu medicação, permanecendo internada.