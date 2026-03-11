Algumas palavras em português parecem pedir um "s" no fim, mas não mudam quando a ideia é plural. Conhecer esses casos ajuda a evitar erros comuns na fala e na escrita.

Alguns termos já trazem um sentido completo e, por isso, não variam no plural. Em muitos casos, a explicação envolve a origem da palavra, a sonoridade e a tradição de uso.

Há palavras que vieram do latim e já eram usadas sem forma plural. É o caso de "bônus", que entrou no português mantendo a mesma estrutura.