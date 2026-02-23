23 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INVESTIGAÇÃO

Mulher diz que marido assassinado caiu em cima da faca

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ PCSC
Natural da Bahia, o homem tinha histórico criminal de ameaça.
Natural da Bahia, o homem tinha histórico criminal de ameaça.

Um homem de 37 anos morreu atingido por uma facada na manhã de sábado (21), na comunidade Santa Vitória, no bairro Agronômica, em Florianópolis (SC).

Leia mais: Policial aposentado mata neto após agressão contra avó

De acordo com a Polícia Militar, a companheira da vítima afirmou que foi agredida e que o homem caiu sobre a ponta da faca. Ele sofreu ferimento no tórax e morreu no local. Natural da Bahia, o homem tinha registros anteriores por ameaça.

Testemunhas relataram que a mulher saiu da residência visivelmente abalada. Ela foi levada à delegacia, mas acabou liberada após o delegado identificar indícios de legítima defesa.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação para esclarecer se houve homicídio ou se a situação se enquadra como legítima defesa.

*Com informações do NSC Total

Comentários

Comentários