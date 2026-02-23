Um homem de 37 anos morreu atingido por uma facada na manhã de sábado (21), na comunidade Santa Vitória, no bairro Agronômica, em Florianópolis (SC).
De acordo com a Polícia Militar, a companheira da vítima afirmou que foi agredida e que o homem caiu sobre a ponta da faca. Ele sofreu ferimento no tórax e morreu no local. Natural da Bahia, o homem tinha registros anteriores por ameaça.
Testemunhas relataram que a mulher saiu da residência visivelmente abalada. Ela foi levada à delegacia, mas acabou liberada após o delegado identificar indícios de legítima defesa.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação para esclarecer se houve homicídio ou se a situação se enquadra como legítima defesa.
*Com informações do NSC Total