Um avô matou o neto a tiros depois deste agredir a avó na zona leste de São Paulo nesta terça-feira (6).

De acordo com os agentes, o autor dos tiros foi identificado como José Barbosa Filho, 78. Policial civil aposentado, ele disse aos investigadores que agiu em legítima defesa ao ver o neto, identificado apenas como Mateus, agredir a própria avó -a mulher de Barbosa. Ela não teve a idade divulgada.

Segundo o relato dele, Mateus teria consumido drogas e álcool antes de iniciar uma briga com os avós. Todos moravam no mesmo imóvel. Durante a discussão, o neto teria agredido a avó e a derrubado no chão. O jovem estaria armado com uma faca e teria ainda ameaçado matar o casal.