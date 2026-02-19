Um acidente com um ônibus de turismo deixou 19 mortos e 25 feridos na madrugada desta segunda-feira (23) no Nepal. O veículo seguia de Pokhara para Katmandu quando perdeu o controle e despencou cerca de 200 metros até a margem do rio Trishuli, no distrito de Dhading, região central do país.

Leia mais: Rota da tragédia: Sampi refaz caminho da lancha que matou seis

Ao todo, 44 pessoas estavam a bordo, incluindo o motorista. Segundo a polícia nepalesa, 17 vítimas morreram no local e outras duas não resistiram aos ferimentos após serem levadas para atendimento médico. Os feridos foram encaminhados a hospitais na capital.