A Defesa Civil do Estado de São Paulo instalou nesta segunda-feira (23) um Gabinete de Crise para acompanhar e coordenar as ações diante das fortes chuvas que atingem o litoral paulista desde sábado (21). A estrutura funciona das 8h às 20h no Palácio dos Bandeirantes.
Leia mais: Rodovias para o litoral de SP são interditadas após chuvas
Nas últimas 24 horas, cidades da Baixada Santista registraram altos volumes de chuva, com destaque para Peruíbe (185 mm), Bertioga (até 172 mm), Ubatuba (157 mm), Itanhaém (152 mm), Praia Grande (148 mm) e Guarujá (até 131 mm). Em 48 horas, o acumulado chegou a 271 mm em Peruíbe.
Equipes estaduais e municipais estão em áreas de risco vistoriando e orientando a população. Também foi iniciada a distribuição de ajuda humanitária. Para Peruíbe, estão sendo enviados kits de higiene, água mineral e kits dormitório. Já Ubatuba receberá cestas básicas, kits de limpeza e higiene, além de kits dormitório. O Fundo Social encaminhou ainda alimentos, água, cobertores, roupas, sapatos, brinquedos e ração para animais.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para acumulado de chuva na Baixada Santista até as 23h59 desta segunda-feira. O aviso indica possibilidade de precipitação entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, com risco de alagamentos e deslizamentos.
A previsão aponta sol entre nuvens e pancadas isoladas nos próximos dias, com temperaturas variando entre 19 °C e 30 °C.
Com informações do g1