A Defesa Civil do Estado de São Paulo instalou nesta segunda-feira (23) um Gabinete de Crise para acompanhar e coordenar as ações diante das fortes chuvas que atingem o litoral paulista desde sábado (21). A estrutura funciona das 8h às 20h no Palácio dos Bandeirantes.

Nas últimas 24 horas, cidades da Baixada Santista registraram altos volumes de chuva, com destaque para Peruíbe (185 mm), Bertioga (até 172 mm), Ubatuba (157 mm), Itanhaém (152 mm), Praia Grande (148 mm) e Guarujá (até 131 mm). Em 48 horas, o acumulado chegou a 271 mm em Peruíbe.