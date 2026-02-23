O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, terá nesta segunda-feira (23) uma nova reunião com a Polícia Federal para discutir o andamento das investigações sobre o Banco Master.
Relator do inquérito que apura suspeitas envolvendo a instituição financeira ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, Mendonça deve fazer um balanço das apurações e alinhar os próximos passos com os investigadores. Ele assumiu o caso em 12 de fevereiro, após a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria, e já havia promovido um encontro inicial com a equipe responsável para obter um panorama do processo.
Na semana passada, o ministro determinou a retomada do fluxo regular de perícias e depoimentos, alterando orientação anterior que indicava peritos específicos para atuar no caso. Segundo o Instituto Nacional de Criminalística, a análise envolve cerca de 100 dispositivos eletrônicos, e apenas a extração de dados por um único perito poderia demandar aproximadamente 20 semanas de trabalho exclusivo.
A Polícia Federal havia solicitado que a distribuição das perícias seguisse critérios técnicos e administrativos usuais, como ocorre em outras investigações.
Na sexta-feira (20), Mendonça também autorizou o compartilhamento de informações sigilosas da investigação com a CPMI do INSS, que apura fraudes em benefícios previdenciários.
Com informações do g1