O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, terá nesta segunda-feira (23) uma nova reunião com a Polícia Federal para discutir o andamento das investigações sobre o Banco Master.

Relator do inquérito que apura suspeitas envolvendo a instituição financeira ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, Mendonça deve fazer um balanço das apurações e alinhar os próximos passos com os investigadores. Ele assumiu o caso em 12 de fevereiro, após a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria, e já havia promovido um encontro inicial com a equipe responsável para obter um panorama do processo.