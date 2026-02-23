O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, arquivou a arguição que questionava a atuação de Dias Toffoli como relator da investigação sobre fraudes no Banco Master, apurou o G1.

A medida foi tomada após análise de relatório enviado ao STF pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que citava menções a Toffoli encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro.

As mensagens, trocadas entre Vorcaro e seu cunhado, tratavam do pagamento de um resort da família do ministro no Paraná. Em reunião realizada em 12 de fevereiro, os ministros do Supremo concluíram que não havia motivo para declarar Toffoli suspeito. Mesmo assim, ele decidiu deixar a relatoria do inquérito, alegando respeito aos interesses institucionais envolvidos.