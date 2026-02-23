A Defesa Civil de São Paulo informou que rodovias do litoral estão interditadas devido ao alto volume de chuvas e risco de deslizamentos de terra.

Um gabinete de crise, em modelo presencial, irá monitorar e coordenar as ações de resposta a partir da manhã de hoje.

A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) permanece totalmente interditada no km 81, em Ubatuba. O bloqueio é causado por deslocamento de massa (deslizamento de terra). As rotas alternativas são a Rodovia dos Tamoios (SP-099) e a SP-171 (Guaratinguetá-Paraty), ambas também sem previsão de liberação.