Ao menos cem pessoas estão desabrigadas em Peruíbe, no litoral sul paulista, após 48 horas de chuvas intensas. Um abrigo solidário foi instalado na escola municipal Professor Fernando Nepomuceno Filho, no Balneário Samburá.

Segundo a Defesa Civil, Peruíbe foi a cidade onde mais choveu nas últimas 48 horas no estado. Foram 367 mm acumulados na região do Guaraú e 268 mm na região central, o que causou diversos pontos de alagamentos.