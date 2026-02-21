A influenciadora digital Bianca Dias morreu aos 27 anos em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo. A causa foi embolia pulmonar, conforme divulgado por familiares.

Leia mais: Eric Dane, ator de Grey's Anatomy, morre aos 53 anos

De acordo com relatos publicados nas redes sociais, Bianca havia passado por cirurgia e, durante a recuperação, sofreu a complicação. Ela foi socorrida, mas não resistiu.