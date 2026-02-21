21 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DEIXA 2 FILHAS

Influenciadora digital morre aos 27 anos na Grande SP

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@_biancadias/Instagram
Bianca havia passado por cirurgia e, durante a recuperação, sofreu complicação.
Bianca havia passado por cirurgia e, durante a recuperação, sofreu complicação.

A influenciadora digital Bianca Dias morreu aos 27 anos em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo. A causa foi embolia pulmonar, conforme divulgado por familiares.

Leia mais: Eric Dane, ator de Grey's Anatomy, morre aos 53 anos

De acordo com relatos publicados nas redes sociais, Bianca havia passado por cirurgia e, durante a recuperação, sofreu a complicação. Ela foi socorrida, mas não resistiu.

O sepultamento foi realizado na manhã de sexta-feira (20), em cerimônia reservada, no Cemitério Municipal São José, em Ribeirão Pires. Com cerca de 60 mil seguidores, Bianca compartilhava conteúdos sobre rotina e estilo de vida. Amigos e parentes prestaram homenagens nas redes.

Ela deixa duas filhas.

*Com informações do g1

Comentários

Comentários