A influenciadora digital Bianca Dias morreu aos 27 anos em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo. A causa foi embolia pulmonar, conforme divulgado por familiares.
De acordo com relatos publicados nas redes sociais, Bianca havia passado por cirurgia e, durante a recuperação, sofreu a complicação. Ela foi socorrida, mas não resistiu.
O sepultamento foi realizado na manhã de sexta-feira (20), em cerimônia reservada, no Cemitério Municipal São José, em Ribeirão Pires. Com cerca de 60 mil seguidores, Bianca compartilhava conteúdos sobre rotina e estilo de vida. Amigos e parentes prestaram homenagens nas redes.
Ela deixa duas filhas.
*Com informações do g1