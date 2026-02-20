Dar uma guinada na relação com Gilberto Kassab (PSD), aliado político da primeira gestão, firmar um compromisso com outra potência partidária, Baleia Rossi (MDB), ceder à pressão da base do PL e indicar André Prado ou manter a parceria com o atual vice, Felicio Ramuth (PSD).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), terá uma decisão estratégica pela frente: definir quem integrará a chapa como candidato a vice-governador na disputa pela reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, em 2026.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Corrêa Neves Jr., da Rede Sampi, nesta sexta-feira, 20, Tarcísio de Freitas afirmou que é uma “decisão definitiva” disputar a reeleição ao Governo do Estado - o republicano apoiará Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.