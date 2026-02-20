A jovem Alana Anísio Rosa, 20, internada desde 6 de fevereiro após ser esfaqueada 15 vezes por um homem que não aceitava ser rejeitado, acordou do coma hoje.

Melhora de Alana foi comunicada pela mãe dela, Jaderluce Anísio de Oliveira, em publicação nas redes sociais. Segundo ela, os médicos também avaliaram que a visão da jovem não foi afetada pelo ataque, que atingiu os olhos dela.

Apesar de estar acordada, Alana ainda não consegue falar. Jaderluce explicou que a jovem segue com um tubo de traqueostomia, que ajuda na respiração dela.