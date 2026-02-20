Uma mulher em situação de rua foi alvo de um ataque com fogo na madrugada desta quinta-feira (19), na região do Grajaú, zona sul de São Paulo. O caso foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que o homem se aproxima por volta das 5h30, enquanto a vítima dormia em frente a um estabelecimento na Rua Major Lúcio Dias Ramos. Ele retira o isqueiro do bolso e ateia fogo aos materiais ao redor da mulher antes de deixar o local a pé.

Cerca de dois minutos depois, a vítima percebe as chamas, se levanta e utiliza um balde com água para conter o incêndio. Não há informações sobre possíveis ferimentos.