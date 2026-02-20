20 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BATALHA CONTRA ELA

Eric Dane, ator de Grey's Anatomy, morre aos 53 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/Youtube
A família informou que o artista faleceu na tarde de quinta-feira.
A família informou que o artista faleceu na tarde de quinta-feira.

O ator norte-americano Eric Dane morreu aos 53 anos, menos de um ano após tornar público o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA). Conhecido por papéis de destaque na televisão, ele havia revelado a doença em abril de 2025 e, desde então, passou a se dedicar à conscientização e à arrecadação de recursos para pesquisas sobre a condição.

Leia mais: Jung Eun-woo, ator de dramas coreanos, morre aos 40 anos

A família informou que o artista faleceu na tarde de quinta-feira, após enfrentar a enfermidade, cercado pela esposa, Rebecca Gayheart, e pelas duas filhas, Billie e Georgia.

Nascido em San Francisco, Dane iniciou a carreira na década de 1990 e ganhou projeção internacional ao interpretar o Dr. Mark Sloan em Grey's Anatomy. Mais recentemente, viveu Cal Jacobs na série Euphoria. Também integrou produções como Charmed e The Last Ship, além de atuar em filmes como Valentine's Day e Burlesque.

Nos últimos meses, participou de campanhas de apoio à pesquisa sobre ELA, integrou o conselho da organização Target ALS e foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes na área da saúde da revista Time.

Colegas de elenco e artistas lamentaram a morte nas redes sociais, destacando o compromisso do ator com a família e com a causa da ELA.

*Com informações do BBC

Comentários

Comentários