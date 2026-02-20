O ator norte-americano Eric Dane morreu aos 53 anos, menos de um ano após tornar público o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA). Conhecido por papéis de destaque na televisão, ele havia revelado a doença em abril de 2025 e, desde então, passou a se dedicar à conscientização e à arrecadação de recursos para pesquisas sobre a condição.
A família informou que o artista faleceu na tarde de quinta-feira, após enfrentar a enfermidade, cercado pela esposa, Rebecca Gayheart, e pelas duas filhas, Billie e Georgia.
Nascido em San Francisco, Dane iniciou a carreira na década de 1990 e ganhou projeção internacional ao interpretar o Dr. Mark Sloan em Grey's Anatomy. Mais recentemente, viveu Cal Jacobs na série Euphoria. Também integrou produções como Charmed e The Last Ship, além de atuar em filmes como Valentine's Day e Burlesque.
Nos últimos meses, participou de campanhas de apoio à pesquisa sobre ELA, integrou o conselho da organização Target ALS e foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes na área da saúde da revista Time.
Colegas de elenco e artistas lamentaram a morte nas redes sociais, destacando o compromisso do ator com a família e com a causa da ELA.
*Com informações do BBC