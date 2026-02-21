A ex-vereadora de Nova Prata (RS) Roseli Vanda Pires Albuquerque foi morta na madrugada deste sábado (21) dentro do apartamento em que morava, no Centro da cidade. O principal suspeito, o ex-marido Ari Albuquerque, foi encontrado morto no mesmo local.

Leia mais: Jovem esfaqueada ao negar pedido de namoro acorda do coma

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido por volta das 3h30. O casal estava em processo de separação, e não havia registros recentes de medidas protetivas. O homem não residia mais no imóvel, mas ainda tinha a chave do apartamento.