A ex-vereadora de Nova Prata (RS) Roseli Vanda Pires Albuquerque foi morta na madrugada deste sábado (21) dentro do apartamento em que morava, no Centro da cidade. O principal suspeito, o ex-marido Ari Albuquerque, foi encontrado morto no mesmo local.
Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido por volta das 3h30. O casal estava em processo de separação, e não havia registros recentes de medidas protetivas. O homem não residia mais no imóvel, mas ainda tinha a chave do apartamento.
A Brigada Militar foi acionada após a mãe da vítima receber uma mensagem enviada por Roseli pouco antes de ser morta. No endereço, as equipes encontraram os dois já sem vida. O Samu confirmou os óbitos, e o local passou por perícia.
O caso é investigado pela Delegacia de Nova Prata como feminicídio. Roseli também atuava como diretora administrativa da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer e deixa um filho de 26 anos.
*Com informações do g1