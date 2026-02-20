O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (20) que vai assinar uma ordem executiva criando uma tarifa global de 10% sobre importações. A medida foi anunciada poucas horas depois de a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar parte central de sua política comercial.
Leia mais: Suprema Corte dos EUA derruba maioria das tarifas de Trump
A decisão da Corte, por 6 votos a 3, invalidou tarifas impostas com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). A maioria entendeu que a legislação não autoriza o presidente a aplicar tarifas de forma unilateral nesses casos.
Em resposta, Trump criticou duramente o resultado e disse que buscará outros caminhos legais para manter e ampliar as cobranças sobre produtos estrangeiros. Segundo ele, a nova taxa será aplicada com base na Seção 122 da Lei de Comércio de 1974, mecanismo que permite a adoção temporária de tarifas por até 150 dias, com eventual necessidade de aval do Congresso para prorrogação.
O presidente também declarou que as tarifas já em vigor sob as Seções 232 e 301 seguirão valendo integralmente. Ele ainda sinalizou que novas investigações comerciais podem resultar em medidas adicionais.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o governo pretende substituir as tarifas barradas por outras fundamentadas em diferentes dispositivos legais, garantindo arrecadação semelhante à prevista anteriormente.
*Com informações da CNBC