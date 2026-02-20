O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (20) que vai assinar uma ordem executiva criando uma tarifa global de 10% sobre importações. A medida foi anunciada poucas horas depois de a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar parte central de sua política comercial.

Leia mais: Suprema Corte dos EUA derruba maioria das tarifas de Trump

A decisão da Corte, por 6 votos a 3, invalidou tarifas impostas com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). A maioria entendeu que a legislação não autoriza o presidente a aplicar tarifas de forma unilateral nesses casos.