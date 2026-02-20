A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, utilizou aeronave da Força Aérea Brasileira em 6 de outubro de 2025 para viajar ao Rio de Janeiro, onde visitou o barracão da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Carnaval deste ano.

No mesmo voo estavam ao menos cinco assessores ligados ao Gabinete Pessoal da Presidência — entre eles a assessora de imprensa, o fotógrafo e o ajudante de ordens — além das ministras Luciana Santos e Anielle Franco. Todos receberam diárias para o deslocamento. Uma sexta assessora viajou em voo comercial.