A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, utilizou aeronave da Força Aérea Brasileira em 6 de outubro de 2025 para viajar ao Rio de Janeiro, onde visitou o barracão da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Carnaval deste ano.
No mesmo voo estavam ao menos cinco assessores ligados ao Gabinete Pessoal da Presidência — entre eles a assessora de imprensa, o fotógrafo e o ajudante de ordens — além das ministras Luciana Santos e Anielle Franco. Todos receberam diárias para o deslocamento. Uma sexta assessora viajou em voo comercial.
Na data, Janja também participou de um evento do Ministério da Ciência e Tecnologia no Palácio da Cidade, relacionado à Conferência da Década dos Oceanos de 2027, embora a agenda oficial da primeira-dama não tenha registrado o compromisso. Durante a visita à escola, ela afirmou que o presidente estava “apaixonado” pelo samba-enredo.
A agremiação recebeu ao menos R$ 9,6 milhões em recursos públicos para o desfile deste ano. O enredo sobre Lula terminou com a menor pontuação do Grupo Especial, o que levou ao rebaixamento da escola. O presidente da entidade, Wallace Palhares, foi recebido no Palácio do Planalto em outubro.
Janja voltou ao barracão em fevereiro para o último ensaio, mas ainda não há confirmação sobre o meio de transporte utilizado nessa ocasião. Ela cogitou desfilar, mas desistiu de última hora.
*Com informações do Metrópoles