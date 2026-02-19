19 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
REBAIXADA

Escola que homenageou Lula teve R$9,6 milhões de verba pública

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@academicosdeniteroi/Instagram
Os repasses vieram de diferentes esferas, incluindo prefeitura, governo estadual e federal.
Os repasses vieram de diferentes esferas, incluindo prefeitura, governo estadual e federal.

A escola de samba Acadêmicos de Niterói recebeu R$ 9,6 milhões em recursos públicos para o desfile que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os repasses vieram de diferentes esferas, incluindo prefeitura, governo estadual e federal.

Leia mais: Escola que homenageou Lula, Acadêmicos de Niterói é rebaixada

Parte do valor foi destinada pela Embratur, além de verbas da Riotur e da Prefeitura de Niterói. Integrantes do governo, como a primeira-dama Janja e ministras, participaram de agendas com a escola, inclusive no Palácio do Planalto.

O enredo, intitulado em homenagem a Lula, terminou com a menor pontuação do Grupo Especial e resultou no rebaixamento da agremiação.

*Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários