A escola de samba Acadêmicos de Niterói recebeu R$ 9,6 milhões em recursos públicos para o desfile que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os repasses vieram de diferentes esferas, incluindo prefeitura, governo estadual e federal.

Parte do valor foi destinada pela Embratur, além de verbas da Riotur e da Prefeitura de Niterói. Integrantes do governo, como a primeira-dama Janja e ministras, participaram de agendas com a escola, inclusive no Palácio do Planalto.