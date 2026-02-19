Uma moradora do Mississippi (EUA) decidiu batizar a filha com o nome de uma fruta e afirma não se arrepender da escolha. Daisy Jane Wood contou ao programa Today que se inspirou na série “Hart of Dixie” ao escolher o nome Lemon para a terceira filha, nascida em 2024.

Segundo ela, a ideia surgiu enquanto assistia à produção com o marido, que se encantou pelo nome da personagem interpretada por Jaime King. Apesar de críticas nas redes sociaism, incluindo comentários de que o nome poderia prejudicar a menina no futuro, a mãe diz que hoje lida com tranquilidade com as reações.

Daisy afirma que o nome combina com a personalidade da filha, descrita como alegre e vibrante. Em público, segundo ela, a recepção costuma ser positiva. A experiência reforçou a convicção do casal de manter a escolha inicial.