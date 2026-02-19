A polícia britânica prendeu nesta quinta-feira Andrew Mountbatten-Windsor, que completou 66 anos, sob suspeita de má conduta em cargo público. A detenção ocorre após a divulgação de novos documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos relacionados a Jeffrey Epstein, que reacenderam questionamentos sobre a relação do ex-príncipe com o financista.
A Thames Valley Police informou ter detido “um homem na faixa dos 60 anos” e realizado buscas em endereços nos condados de Berkshire e Norfolk — regiões onde Andrew manteve residências, incluindo propriedades em Windsor e na propriedade real de Sandringham. A corporação afirmou que a investigação foi aberta após avaliação detalhada das alegações.
O irmão do rei Charles III, que perdeu títulos reais no ano passado e deixou funções oficiais em 2019, nega irregularidades. Em nota, o monarca declarou “profunda preocupação” e disse que “a lei deve seguir seu curso”.
A apuração também envolve suspeitas de que, quando atuava como enviado comercial do Reino Unido em 2010, Andrew teria compartilhado documentos confidenciais com Epstein. Um dos e-mails divulgados recentemente mostraria o envio de relatório oficial ao financista.
A prisão é considerada incomum na era moderna da monarquia britânica e ocorre após anos de pressão pública relacionada à amizade entre Andrew e Epstein, condenado por crimes sexuais.
*Com informações da NBC News