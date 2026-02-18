A escola Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula (PT) no desfile deste ano na Sapucaí, foi rebaixada um ano após ascender ao Grupo Especial. Na apuração, na tarde desta quarta (18), a agremiação somou apenas 264,6 pontos. Com isso, ela retornará ao Grupo Ouro.

Além de saudar a história do petista, a apresentação, realizada no domingo (15), também fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), rival de Lula retratado como o palhaço Bozo na avenida.

A vencedora deste ano é outra escola de Niterói, a Viradouro. Ela levou para a avenida uma homenagem ao mestre de bateria Ciça, que soma 15 anos de história na agremiação.