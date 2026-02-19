Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro, na segunda-feira (16), na zona rural de Rio Negrinho, na região norte de Santa Catarina.

Pricila Maria Dolla Gomes, 37, foi morta a tiros dentro de casa pelo ex-companheiro, um homem de 28 anos. A vítima foi atingida por dois disparos na região do tórax e morreu no local. As informações são das polícias Civil e Militar de Santa Catarina.

Suspeito atirou na própria cabeça após matar a esposa. Entretanto, o homem não morreu, foi socorrido e está internado sob escolta policial na Fundação Hospitalar de Rio Negrinho. O estado dele é considerado grave, de acordo com a PM.