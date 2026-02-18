Virginia Fonseca teve uma estreia turbulenta como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Durante o desfile, o tapa-sexo descolou parcialmente e o costeiro de 12 kg precisou ser retirado em alguns trechos da Avenida por causa de dores. Apesar do incidente, não houve exposição de nudez.

A passagem sem o costeiro diante de pelo menos um módulo de jurados levantou dúvidas sobre possível impacto no quesito Fantasias. Pelo regulamento, os julgadores avaliam concepção e realização das fantasias, considerando acabamento, harmonia de materiais e eventuais faltas significativas de elementos previstos.