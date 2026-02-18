18 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VAIADA, SOB ESCOLTA

Tapa-sexo solto e sem costeiro: A estreia de Virgínia; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
o costeiro de 12 kg precisou ser retirado em alguns trechos da Avenida por causa de dores.
o costeiro de 12 kg precisou ser retirado em alguns trechos da Avenida por causa de dores.

Virginia Fonseca teve uma estreia turbulenta como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Durante o desfile, o tapa-sexo descolou parcialmente e o costeiro de 12 kg precisou ser retirado em alguns trechos da Avenida por causa de dores. Apesar do incidente, não houve exposição de nudez.

Leia mais: Mocidade Alegre conquista 13º título do Carnaval de São Paulo

A passagem sem o costeiro diante de pelo menos um módulo de jurados levantou dúvidas sobre possível impacto no quesito Fantasias. Pelo regulamento, os julgadores avaliam concepção e realização das fantasias, considerando acabamento, harmonia de materiais e eventuais faltas significativas de elementos previstos.

As regras também proíbem genitália à mostra, com perda de 0,5 ponto em caso de nudez — o que não aconteceu. Como a figura da rainha de bateria não é citada de forma específica no manual, eventual desconto dependerá da interpretação dos avaliadores. Na apuração, a menor das quatro notas é descartada.

Além dos problemas com a fantasia, Virginia foi alvo de vaias no Setor 1 no momento em que seu nome foi anunciado na ficha técnica da escola. A influenciadora também desfilou escoltada por seguranças na chegada à concentração.

*Com informações do g1

Comentários

Comentários