Virginia Fonseca teve uma estreia turbulenta como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Durante o desfile, o tapa-sexo descolou parcialmente e o costeiro de 12 kg precisou ser retirado em alguns trechos da Avenida por causa de dores. Apesar do incidente, não houve exposição de nudez.
A passagem sem o costeiro diante de pelo menos um módulo de jurados levantou dúvidas sobre possível impacto no quesito Fantasias. Pelo regulamento, os julgadores avaliam concepção e realização das fantasias, considerando acabamento, harmonia de materiais e eventuais faltas significativas de elementos previstos.
As regras também proíbem genitália à mostra, com perda de 0,5 ponto em caso de nudez — o que não aconteceu. Como a figura da rainha de bateria não é citada de forma específica no manual, eventual desconto dependerá da interpretação dos avaliadores. Na apuração, a menor das quatro notas é descartada.
Além dos problemas com a fantasia, Virginia foi alvo de vaias no Setor 1 no momento em que seu nome foi anunciado na ficha técnica da escola. A influenciadora também desfilou escoltada por seguranças na chegada à concentração.
*Com informações do g1