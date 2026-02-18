O Corpo de Bombeiros realiza nesta quarta-feira (18), pelo segundo dia consecutivo, buscas pelo bebê de 20 dias que desapareceu após entrar no Rio Pardo com a mãe, em Águas de Santa Bárbara, no interior de São Paulo. A criança foi vista pela última vez na manhã de ontem, quando a mulher estacionou o carro na região central da cidade e entrou nas águas com o recém-nascido. As informações são do UOL e do g1.

Leia mais: Mãe e padrasto chutam e mordem bebê porque 'não parava de chorar'

Horas depois, a mãe foi localizada num trecho do rio próximo à Ponte do Óleo, na cidade de Óleo (SP), a cerca de 14 quilômetros do ponto onde havia entrado na água. Ela estava consciente, porém desorientada, e sem o bebê.