Novos e-mails divulgados pelo comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos reacenderam as dúvidas sobre quanto o presidente Donald Trump sabia a respeito das atividades criminosas do financista Jeffrey Epstein. Numa das mensagens, datada de 2018, Epstein afirma: “Eu sei quão sujo Donald é. Meu palpite é que os empresários de Nova York não fazem ideia do que isso significa quando o advogado dele se volta contra ele”. As informações são da CNN.
Os documentos, obtidos a partir do espólio de Epstein, incluem trocas de mensagens entre ele, a socialite Ghislaine Maxwell e o escritor Michael Wolff. Há trechos em que Epstein sugere que tinha informações comprometedoras sobre Trump, mencionando inclusive “fotos de Donald e garotas de biquíni” na sua casa.
Os e-mails também indicam que Epstein acreditava que Trump sabia do recrutamento de jovens por Maxwell em Mar-a-Lago, clube particular do presidente. Em outra mensagem, de 2011, o financista escreveu que uma das vítimas mais conhecidas de seu caso teria passado “horas em sua casa com Trump”.
A Casa Branca negou qualquer irregularidade, afirmando que as mensagens “não provam absolutamente nada” e que o presidente “nunca cometeu crime nenhum”. Ainda assim, os novos registros reforçam as suspeitas sobre o grau de proximidade entre Trump e Epstein, cuja rede de exploração sexual envolveu empresários, políticos e celebridades.