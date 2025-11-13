Novos e-mails divulgados pelo comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos reacenderam as dúvidas sobre quanto o presidente Donald Trump sabia a respeito das atividades criminosas do financista Jeffrey Epstein. Numa das mensagens, datada de 2018, Epstein afirma: “Eu sei quão sujo Donald é. Meu palpite é que os empresários de Nova York não fazem ideia do que isso significa quando o advogado dele se volta contra ele”. As informações são da CNN.

Os documentos, obtidos a partir do espólio de Epstein, incluem trocas de mensagens entre ele, a socialite Ghislaine Maxwell e o escritor Michael Wolff. Há trechos em que Epstein sugere que tinha informações comprometedoras sobre Trump, mencionando inclusive “fotos de Donald e garotas de biquíni” na sua casa.