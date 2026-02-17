Um casal de 19 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (17) em Dourados (MS), suspeito de agredir um bebê de um ano e oito meses. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Guarda Municipal de Dourados.
O caso veio à tona após a criança dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento com múltiplas lesões. Entre os ferimentos estavam hematoma na região ocular, machucado na testa, marca de mordida nas costas e fratura no fêmur esquerdo, confirmada por exame de imagem. O bebê precisou de imobilização e continua sob cuidados médicos.
Durante o atendimento, os profissionais de saúde identificaram que as lesões não eram compatíveis com a versão apresentada inicialmente pelos responsáveis e acionaram as autoridades. Segundo a investigação, as agressões foram impostas na casa da família.
Em depoimento, o padrasto confessou ter chutado o rosto da criança e a arremessado contra a cama, alegando que ela “não parava de chorar”. A mãe também admitiu participação e afirmou ter mordido o filho nas costas.
Os dois foram autuados por maus-tratos, e a polícia solicitou a conversão da prisão em preventiva, citando a gravidade dos fatos e a vulnerabilidade da vítima. O caso segue sob investigação.
*Com informações do Metrópoles