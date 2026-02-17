Um casal de 19 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (17) em Dourados (MS), suspeito de agredir um bebê de um ano e oito meses. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Guarda Municipal de Dourados.

O caso veio à tona após a criança dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento com múltiplas lesões. Entre os ferimentos estavam hematoma na região ocular, machucado na testa, marca de mordida nas costas e fratura no fêmur esquerdo, confirmada por exame de imagem. O bebê precisou de imobilização e continua sob cuidados médicos.