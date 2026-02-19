O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) acionou o Tribunal Superior Eleitoral pedindo a retirada de um vídeo publicado pelo ex-ministro Gilson Machado em apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para 2026.

Na gravação, divulgada nas redes sociais, aparece a frase “O Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026” enquanto adesivos são fixados em uma motocicleta. Para o parlamentar, o conteúdo configura propaganda eleitoral antecipada.