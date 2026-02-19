O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) acionou o Tribunal Superior Eleitoral pedindo a retirada de um vídeo publicado pelo ex-ministro Gilson Machado em apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para 2026.
Na gravação, divulgada nas redes sociais, aparece a frase “O Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026” enquanto adesivos são fixados em uma motocicleta. Para o parlamentar, o conteúdo configura propaganda eleitoral antecipada.
A legislação prevê multa para casos desse tipo antes do período autorizado de campanha, que começa em 16 de agosto.
*Com informações do SBT News
Onde ando sempre me pedem adesivos de @flaviobolsonaro.— Gilson Machado Neto (@gilsonmachadont) February 15, 2026
Sábado de carnaval, meia-noite, antes do trabalho na @brucelose .
Fizeram fila para adesivar.
Enquanto Lula pula nos blocos, eu faço o meu trabalho de formiguinha. pic.twitter.com/uVaZAx0ktU