19 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VEJA VÍDEO

Lindbergh aciona TSE por 'campanha antecipada' para Flávio

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
Na gravação, divulgada nas redes sociais, aparece a frase “O Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026”.
Na gravação, divulgada nas redes sociais, aparece a frase “O Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026”.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) acionou o Tribunal Superior Eleitoral pedindo a retirada de um vídeo publicado pelo ex-ministro Gilson Machado em apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para 2026.

Leia mais: TSE rejeita barrar samba-enredo em homenagem a Lula no Carnaval

Na gravação, divulgada nas redes sociais, aparece a frase “O Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026” enquanto adesivos são fixados em uma motocicleta. Para o parlamentar, o conteúdo configura propaganda eleitoral antecipada.

A legislação prevê multa para casos desse tipo antes do período autorizado de campanha, que começa em 16 de agosto.

*Com informações do SBT News

Comentários

Comentários