O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeitou, em decisão unânime, nesta quinta-feira (12) dois pedidos de representação por propaganda eleitoral antecipada contra o presidente Lula (PT), o PT (Partido dos Trabalhadores) e a Acadêmicos de Niterói, que fará desfile em homenagem ao petista no Carnaval.

A relatora do caso, Ana Estela Aranha, que foi indicada à corte eleitoral por Lula, rejeitou as ações sob o argumento de que "restringir manifestações artísticas e culturais previamente simplesmente por se ter notícias de ter manifestações políticas, configuraria censura prévia, indireta e restrição desproporcional ao debate democrático, mesmo que se apresentasse indícios de possível futuro".

Aranha foi seguida pela presidente do TSE, Cármen Lúcia, e pelos ministros André Mendonça, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva e Floriano de Azevedo Marques.