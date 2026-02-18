Servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União (TCU) já têm definidos os novos salários após reajuste sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os aumentos variam entre 8% e 9% e entram em vigor em 2026. As tabelas atualizadas contemplam cargos como técnico e auxiliar legislativo, secretário parlamentar, funções comissionadas e auditor federal de controle externo, entre outros.