18 de fevereiro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi

AUMENTO

Confira novos salários da Câmara, Senado e TCU após reajuste 

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Ramiro Lucena/Câmara dos Deputados
Os aumentos variam entre 8% e 9% e entram em vigor em 2026.

Servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União (TCU) já têm definidos os novos salários após reajuste sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia mais: Lula mantém reajuste e veta pontos que poderiam furar teto

Os aumentos variam entre 8% e 9% e entram em vigor em 2026. As tabelas atualizadas contemplam cargos como técnico e auxiliar legislativo, secretário parlamentar, funções comissionadas e auditor federal de controle externo, entre outros.

Além de confirmar os reajustes para este ano, Lula vetou a previsão de aumentos escalonados para 2027, 2028 e 2029, sob argumento de que a medida contrariaria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também foram barrados trechos que poderiam permitir pagamentos acima do teto do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46.366,19.

O presidente ainda sancionou o reconhecimento das carreiras como típicas de Estado e autorizou mudanças estruturais no TCU, como ampliação de cargos e exigência de nível superior para determinadas funções. Foi aprovada também a Gratificação de Desempenho e Alinhamento Estratégico (GDAE), de natureza remuneratória e sujeita ao teto constitucional.

A proposta de licença compensatória, que previa folgas proporcionais aos dias trabalhados, com possibilidade de conversão em pagamento, foi vetada.

Clique e confira os novos valores por cargo em cada órgão

Câmara dos Deputados

Tribunal de Contas da União (TCU)

Senado

