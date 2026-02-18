O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou parcialmente, nessa terça (17), o projeto que trata do reajuste salarial de servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União (TCU). A medida será publicada no Diário Oficial da União.

Foi mantido o aumento previsto apenas para 2026. Já os dispositivos que estabeleciam reajustes graduais entre 2027 e 2029 foram vetados. Segundo o governo, a fixação de aumentos para além do atual mandato contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe a criação de despesas obrigatórias nos últimos meses de gestão sem cobertura financeira no próprio período.