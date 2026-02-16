O corpo de uma garota venezuelana de oito anos, sequestrada, segundo a polícia, por um homem que tentou matar a ex-namorada, foi encontrado na noite deste domingo (15) na zona rural de São Manoel do Paraná (PR), depois de três dias de buscas. O homem apontado como autor do crime morreu em um confronto com a polícia.

Na última quinta-feira (12), Daniel Luiz Ferrari, 25, encontrou sua ex-namorada, de 39 anos e que está grávida, e a esfaqueou no abdome. No ataque ele também feriu a ex-sogra e seu filho, de dois anos.

Em seguida, o agressor fugiu do local num veículo Del Rey azul levando uma menina de oito anos que, segundo a polícia, era filha de uma outra mulher com quem supostamente ele mantinha um relacionamento recente.