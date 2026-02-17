A vítima, 27, trafegava pelo centro da cidade com o atual namorado quando o suspeito, 37, se aproximou. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem, dirigindo um Volkswagen Fox de cor prata, teria dito ao casal que não aceitava que a ex estivesse se relacionando com outra pessoa.

A Polícia Civil procura por um homem suspeito de arrastar a ex-namorada com um carro na madrugada do último domingo em Morro do Pilar (MG).

O agressor, então, deu marcha ré, atingiu e bloqueou o carro do companheiro dela. Diante disso, a mulher teria descido do veículo e ido até a porta do ex para tentar acalmá-lo, ainda de acordo com o boletim de ocorrência.

A vítima, no entanto, caiu no chão assim que o suspeito abriu a porta de seu Fox. A PM informou ainda que o pé dela ficou preso entre o para-lama e o pneu dianteiro.

Em seguida, a mulher foi arrastada por cerca de 400 metros pelo carro nas ruas do município. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que ele passa em alta velocidade e a abandona na rua Capitão Modesto Vieira.